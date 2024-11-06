Коммунальщики заплатят мужчине 150 тыс из-за его падения на льду в Нижнем Тагиле

Коммунальщики из Нижнего Тагила заплатят мужчине с инвалидностью компенсацию в 150 тысяч рублей.
Дело в том, что в декабре 2023 года мужчина, у которого ампутирована одна нога, выходил из своего подъезда, поскользнулся на обледенелой ступеньке и упал. Житель Тагила разбил голову и получил сотрясение мозга. Головные боли и головокружение мучат его до сих пор.
После случившегося мужчина два раза обращался в управляющую компанию с претензией и просьбой компенсировать моральный ущерб в сумме 150 тысяч рублей, но коммунальщики не соизволили даже ответить пострадавшему. Тогда пострадавший обратился в суд.
В итоге он добился того, что ему выплатят компенсацию, сообщает "Царьград".
Ни́жний Таги́л — город областного значения в Свердловской области России, второй по численности населения город в области после Екатеринбурга.
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