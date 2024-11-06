Мошеннические действия при защите клиента привели адвокатов в тюрьму

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина в Джанкойском районе Крыма, которого обвиняли в мошенничестве, нанял правозащитника. Однако его адвокат сам оказался мошенником и стал обманывать клиента.

Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, PDM

Адвокат запугивал мужчину скорым заключением под стражу и обещанием решить его проблемы за деньги по связям. Подозреваемый в мошенничестве отдал недобросовестному адвокату около двух миллионов рублей. Через некоторое время клиент догадался, что с его защитником что-то не так.

Тогда он обратился в полицию – мошенника и его сообщницу взяли при получении очередной взятки. В итоге адвоката приговорили к трем годам тюрьмы, а его сообщницу к восьми, сообщает argumenti.ru.

Уточнения

Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы), ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.