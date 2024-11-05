Глава нижегородского Росреестра могла устроить дебош в самолете

Глава управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн могла устроить в самолете дебош. Дело в том, что 2 ноября ей якобы запретили пить свой алкоголь на борту. Об этом пишет newsnn. ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Фото: flickr.com by Tomás Del Coro, CC BY-SA 2.0

По данным СМИ, Штейн летела из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. С собой на борт она якобы взяла бутылки с алкоголем. Стюардесса это увидела и сделала замечание чиновнице. Штейн убрала свои запасы. Однако при выходе из самолета, по данным источника, она бросила в лицо бортпроводнице пакет с пустыми бутылками и ушла.

Уточнения

Нижегоро́дская о́бласть (до 22 октября 1990 года — Го́рьковская область) — субъект Российской Федерации в центре европейской части России.



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