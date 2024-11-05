Суд осудил мужчину за госизмену в Екатеринбурге

В Екатеринбурге бывшего инженера посадили в колонию строгого режима на 16 лет за государственную измену.
Приговор оглашён 5 ноября в Свердловском областном суде. Осужденный признал частично свою вину.
32-летний Данил Мухаметов должен будет также заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Мужчину обвинили в передаче секретных данных спецслужбам Украины.
Супругов Мухаметовых год назад задержали по подозрению в госизмене. Как выяснилось, они работали на "Уралвагонзаводе". У Виктории был доступ к секретным чертежам, а Даниил мог дать нужные пояснения. Пара вступила в сговор с сотрудниками украинских спецслужб и за сто тысяч рублей передала им секретные данные военно-технического характера, которые могли быть использованы против безопасности нашей страны.
Виктория проведёт в тюрьме 12,5 лет. А ее муж — 16 лет, сообщает "Царьград".
Госуда́рственная изме́на — преступление, заключающееся в деянии, сознательно направленном против суверенитета государства его гражданином (верноподданным).
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Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.