Суд осудил мужчину за госизмену в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге бывшего инженера посадили в колонию строгого режима на 16 лет за государственную измену.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

Приговор оглашён 5 ноября в Свердловском областном суде. Осужденный признал частично свою вину.

32-летний Данил Мухаметов должен будет также заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Мужчину обвинили в передаче секретных данных спецслужбам Украины.

Супругов Мухаметовых год назад задержали по подозрению в госизмене. Как выяснилось, они работали на "Уралвагонзаводе". У Виктории был доступ к секретным чертежам, а Даниил мог дать нужные пояснения. Пара вступила в сговор с сотрудниками украинских спецслужб и за сто тысяч рублей передала им секретные данные военно-технического характера, которые могли быть использованы против безопасности нашей страны.

Виктория проведёт в тюрьме 12,5 лет. А ее муж — 16 лет, сообщает "Царьград".

Уточнения

Госуда́рственная изме́на — преступление, заключающееся в деянии, сознательно направленном против суверенитета государства его гражданином (верноподданным).



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