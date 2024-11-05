Крымчанина осудили за незаконное изготовление боевых зарядов

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Житель Крыма был оштрафован и осужден за то, что незаконно изготавливал боевые заряды.

Фото: Flickr by Joe Gratz, PDM

Суд установил, что в августе 2021 года крымчанин нашел мешок со старыми патронами на территории заброшенного виноградника.

Мужчина забрал и отнес домой интересную находку. Затем он провел с этими боеприпасами несколько манипуляций и незаконно изготовил 13 патронов. Они были абсолютно пригодны для выстрелов.

Мужчина никуда их не отдал, а хранил дома. Однако полиция узнала об этом и присекла незаконную деятельность мужчины.

В итоге крымчанина посадили за решетку на три года с испытательным сроком на два года. Еще он обязан заплатит штраф — 15 тысяч рублей, сообщает argumenti. ru

Уточнения

Метательный заряд Заряд, Боевой заряд (Боезаряд) — определенное весовое количество пороха, употребляемое для стрельбы из орудий и ружей, причем порох помещается или в металлической гильзе (наружной оболочке), или в мешке (картузе), это обязательный компонент (элемент) артиллерийского выстрела и патрона, предназначенный для придания начальной скорости выстреливаемому из огнестрельного оружия снаряду (пуле).





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