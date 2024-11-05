Спасатели устраняют последствия сильного ветра и снегопада в Ставрополе

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате ухудшения погодных условий в городе повалено множество деревьев. С раннего утра спасатели занимаются распиливанием упавших деревьев и освобождением проезжей части и тротуаров от веток. По данным newstracker.ru, специалисты уже пять раз выезжали по обращениям жителей для ликвидации последствий сильного ветра.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

С первых часов утра стихия стала еще более свирепой. Местные власти подтвердили, что коммунальные службы активно работают над расчисткой города от снега.

Некоторые деревья в краевом центре не выдержали натиска стихии и частично ломались, создавая трудности для дорожного движения. Специалисты продолжают работать, распиливая с помощью бензопилы сломанные ветви и очищая тротуары и дороги.

Уточнения

Снегопа́д — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде снега, мелких кристаллов льда.



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