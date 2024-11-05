В Петербурге мужчина поужинал грибами и попал в реанимацию

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге грибной ужин закончился для жителя Архангельска острым отравлением и госпитализацией. После ухудшения самочувствия мужчину отправили в Боткинскую больницу, где ему поставили диагноз "острое отравление".

Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Спустя время мужчину перевели в реанимационное отделение в НИИ Джанелидзе. Медики заявили, что пострадавшего привезли в тяжёлом состоянии. Что за грибы он употребил, пока неизвестно.

До этого доктор биологических наук Михаил Вишневский рассказал, что при отравлении грибами необходимо сразу же вызвать скорую помощь, а до приезда врачей максимально сократить активность — лечь и постараться не вставать.

Уточнения

Ядовитые грибы — грибы, содержащие ядовитые вещества — токсины.



Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание.





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