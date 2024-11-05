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Мошенники стали звонить россиянам от имени умерших родственников

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Происшествия

В России появились новые случаи мошенничества, когда злоумышленники подделывают голоса умерших людей и пытаются выманить у их родственников деньги "на тот свет". Для этой схемы преступники применяют нейросеть, способную имитировать звуки голосов покойников.

Мошенники стали звонить россиянам от имени умерших родственников
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM

Одна из женщин стала жертвой подобного обмана, когда ей позвонили посреди ночи. Изголодавшийся по деньгам мошенник, который выдавал себя за её покойную мать, заявил, что тибетские монахи научились устанавливать связь с миром мёртвых. Для продления разговора он запросил около 20 тысяч рублей.

По словам источников, муж этой женщины смог вовремя вмешаться и остановить ее от перевода денег мошенникам, как сообщает издание "Комсомольская правда".

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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