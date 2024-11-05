Мошенники стали звонить россиянам от имени умерших родственников

В России появились новые случаи мошенничества, когда злоумышленники подделывают голоса умерших людей и пытаются выманить у их родственников деньги "на тот свет". Для этой схемы преступники применяют нейросеть, способную имитировать звуки голосов покойников.
Одна из женщин стала жертвой подобного обмана, когда ей позвонили посреди ночи. Изголодавшийся по деньгам мошенник, который выдавал себя за её покойную мать, заявил, что тибетские монахи научились устанавливать связь с миром мёртвых. Для продления разговора он запросил около 20 тысяч рублей.
По словам источников, муж этой женщины смог вовремя вмешаться и остановить ее от перевода денег мошенникам, как сообщает издание "Комсомольская правда".
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.