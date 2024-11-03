Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как поддерживать сухость в погребе: практичные советы
Почему борщ вместо красного получился оранжевым
Синкансэн будет ездить без машиниста: Япония планирует испытать автономные скоростные поезда в 2028 году
Рекордный импорт из России: Грузия увеличила закупки российского газа в 2024 году
Врач рассказал, когда режим рециркуляции воздуха в автомобиле опасен для жизни
Штраф в 600 тысяч рублей за продажу зажигалок детям. Госдума РФ планирует рассмотреть новый законопроект
Исследование: как богатство и интеллект защищают мозг
Интересные факты о домашних питомцах, которые вы точно не знали
Как сделать голубцы идеальными: секреты выбора капусты и начинки

Глобальное потепление "съело" остров: в России исчезла территория площадью 53 гектара

0:56
Происшествия

Остров Месяцева в Арктике "растаял": глобальное потепление меняет карту мира

Глобальное потепление "съело" остров: в России исчезла территория площадью 53 гектара
Фото: flickr.com by Christine Zenino, CC BY 2.0

Остров Месяцева, расположенный в архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане, полностью исчез с карты мира из-за глобального потепления. 

Площадь острова в 2015 году составляла 53 гектара, но к 2024 году он уменьшился до 3 гектаров и в итоге полностью растаял. 

Исчезновение острова подтверждает ученые из Московского авиационного института, которые связывают это событие с таянием ледников и повышением уровня моря. 

Это требует пересмотра навигационных карт и подтверждает серьезные последствия глобального потепления. 

Ранее норвежские ученые предупреждали, что таяние арктических морских льдов может привести к резкому похолоданию в Северной Европе к 2050 году.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Садоводство, цветоводство
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения Аудио 
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут
Еда и рецепты
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут Аудио 
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Домашние животные
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья? Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Угги возвращаются: почему они снова в моде этой зимой
Угги возвращаются: почему они снова в моде этой зимой
Последние материалы
Как поддерживать сухость в погребе: практичные советы
Почему борщ вместо красного получился оранжевым
Глобальное потепление "съело" остров: в России исчезла территория площадью 53 гектара
Синкансэн будет ездить без машиниста: Япония планирует испытать автономные скоростные поезда в 2028 году
Рекордный импорт из России: Грузия увеличила закупки российского газа в 2024 году
Врач рассказал, когда режим рециркуляции воздуха в автомобиле опасен для жизни
Штраф в 600 тысяч рублей за продажу зажигалок детям. Госдума РФ планирует рассмотреть новый законопроект
Исследование: как богатство и интеллект защищают мозг
Интересные факты о домашних питомцах, которые вы точно не знали
Как сделать голубцы идеальными: секреты выбора капусты и начинки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.