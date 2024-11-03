Глобальное потепление "съело" остров: в России исчезла территория площадью 53 гектара

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Остров Месяцева в Арктике "растаял": глобальное потепление меняет карту мира

Фото: flickr.com by Christine Zenino, CC BY 2.0

Остров Месяцева, расположенный в архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане, полностью исчез с карты мира из-за глобального потепления.

Площадь острова в 2015 году составляла 53 гектара, но к 2024 году он уменьшился до 3 гектаров и в итоге полностью растаял.

Исчезновение острова подтверждает ученые из Московского авиационного института, которые связывают это событие с таянием ледников и повышением уровня моря.

Это требует пересмотра навигационных карт и подтверждает серьезные последствия глобального потепления.

Ранее норвежские ученые предупреждали, что таяние арктических морских льдов может привести к резкому похолоданию в Северной Европе к 2050 году.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.