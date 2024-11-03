Волгоградский налётчик проведёт 9 лет в колонии за ограбление магазина

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Волгоградец Сергей Завьялов получил 9 лет колонии строгого режима за вооруженное нападение на ювелирный магазин "Ваше золото", расположенный в Краснооктябрьском районе.

Фото: freepik.com by fabrikasimf, PDM

Инцидент произошел в апреле 2016 года, тогда Завьялов, действуя в составе организованной преступной группы, ворвался в магазин и, угрожая продавцам пистолетом Макарова, похитил ювелирные изделия на сумму около двух миллионов рублей. Впоследствии Завьялову удалось скрываться от правосудия более семи лет.

В конце концов, его местонахождение удалось установить в прошлом году: его задержали в Москве недалеко от Кремля, после чего доставили в Волгоград для суда.

В августе этого года районный суд вынес Завьялову приговор, однако адвокат пытался обжаловать его в облсуде, рассчитывая на смягчение наказания. Несмотря на усилия защиты, суд оставил приговор без изменений, сообщает novostivolgograda.ru.

На данный момент решение вступило в законную силу, и Завьялов отправится в колонию строгого режима для отбывания назначенного срока.

Уточнения

Волгогра́д (до 1925 года — Цари́цын, до 1961 года — Сталингра́д) — город на юго-востоке европейской части России с населением 1 018 898 человек (2024), шестнадцатый по численности населения город России.



Магази́н устар. лавка — предприятие розничной торговли, размещённое в стационарном здании, оборудованном для продаж товаров и оказания услуг.



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