Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как создать идеальную спальню для двоих: советы по дизайну
Россиянам назвали лучший период для оформления больничного
Горы авто: власти Испании после циклона DANA объявили о транспортной катастрофе
Как создать идеальную ванную в ограниченном пространстве
Икра из помидоров на зиму: густая и вкусная, идеальна с картошкой, мясом или просто на хлебушек
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Тренер Авангарда объяснил, почему команда проиграла Ладе: не наш день
Почему важно ограничить сахар в сезон вирусов
Россияне переключаются на винные и экологические туры

Волгоградский налётчик проведёт 9 лет в колонии за ограбление магазина

1:12
Происшествия

Волгоградец Сергей Завьялов получил 9 лет колонии строгого режима за вооруженное нападение на ювелирный магазин "Ваше золото", расположенный в Краснооктябрьском районе.

Волгоградский налётчик проведёт 9 лет в колонии за ограбление магазина
Фото: freepik.com by fabrikasimf, PDM

Инцидент произошел в апреле 2016 года, тогда Завьялов, действуя в составе организованной преступной группы, ворвался в магазин и, угрожая продавцам пистолетом Макарова, похитил ювелирные изделия на сумму около двух миллионов рублей. Впоследствии Завьялову удалось скрываться от правосудия более семи лет.

В конце концов, его местонахождение удалось установить в прошлом году: его задержали в Москве недалеко от Кремля, после чего доставили в Волгоград для суда.

В августе этого года районный суд вынес Завьялову приговор, однако адвокат пытался обжаловать его в облсуде, рассчитывая на смягчение наказания. Несмотря на усилия защиты, суд оставил приговор без изменений, сообщает novostivolgograda.ru.

На данный момент решение вступило в законную силу, и Завьялов отправится в колонию строгого режима для отбывания назначенного срока.

Уточнения

Волгогра́д (до 1925 года — Цари́цын, до 1961 года — Сталингра́д) — город на юго-востоке европейской части России с населением 1 018 898 человек (2024), шестнадцатый по численности населения город России.

Магази́н устар. лавка — предприятие розничной торговли, размещённое в стационарном здании, оборудованном для продаж товаров и оказания услуг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Авто
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку Аудио 
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу
Домашние животные
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Последние материалы
Тренер Авангарда объяснил, почему команда проиграла Ладе: не наш день
Почему важно ограничить сахар в сезон вирусов
Россияне переключаются на винные и экологические туры
На Ставрополье начальницу почты уличили в краже пенсий
Россиянам объяснили монетарную политику ЦБ РФ
Микроквазар вблизи Земли удивил учёных рекордной энергией излучения
Физалисы: все, что нужно знать об их декоративных и кулинарных свойствах
Синий цвет: ключ к уюту и свежести в интерьере
Зимние секреты: как защитить волосы от холода по совету стилиста
Угоны автомобилей становятся общенациональной эпидемией США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.