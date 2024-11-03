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На Ставрополье начальницу почты уличили в краже пенсий

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Происшествия

На Ставрополье бывшая начальница одного из почтовых отделений обвиняется в присвоении пенсионных средств, что стало причиной возбуждения уголовного дела по статье о присвоении или растрате.

На Ставрополье начальницу почты уличили в краже пенсий
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

По информации из МВД, жительница Курского округа в течение шести месяцев присваивала пенсионные выплаты, в общей сложности забрав более 630 тысяч рублей. По данным УФСБ, деньги, предназначенные для пенсионеров, она тратила на личные нужды. В итоге, после выявления фактов мошенничества, экс-начальница вернула всю похищенную сумму, сообщает newstracker.ru.

Эти действия были выявлены сотрудниками правоохранительных органов в рамках проверки деятельности почтовых отделений региона.

Уточнения

Ставропо́льский край (неофициально Ставропо́лье) — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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