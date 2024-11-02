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Фото работодателя помогло мошенникам обмануть пенсионерку на 27 миллионов рублей

1:15
Происшествия

Аферисты обманом выманили у пенсионерки из Томска 27 миллионов рублей, используя фото её работодателя, сообщили в региональном УМВД. Возраст пострадавшей в сообщении не уточняется.

Фото работодателя помогло мошенникам обмануть пенсионерку на 27 миллионов рублей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Схема началась с звонка в мессенджере: на аватарке звонившего было фото работодателя женщины. Злоумышленница, представлявшаяся начальницей пенсионерки, предупредила, что с ней свяжется человек, с которым нужно действовать по его указаниям. Вскоре пенсионерке позвонил незнакомец, предложивший придумать кодовое слово для общения, сообщает Tomsk.mk.ru.

Затем появился ещё один "сотрудник безопасности", который заявил, что на имя пенсионерки якобы оформлена доверенность, позволяющая неизвестным лицам управлять её счетами и имуществом. Под предлогом защиты средств он велел женщине снять все сбережения и передать их курьеру для "перевода на безопасный счёт". Курьер, подтверждая личность, называл заранее согласованное кодовое слово.

За несколько дней пенсионерка передала курьерам мошенников в общей сложности 27 миллионов рублей.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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