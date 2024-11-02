В Буланаше подростки держат в страхе детей и жителей — идут расследования

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В поселке Буланаш Свердловской области группа подростков терроризирует местных жителей. Как сообщает "Царьград", 13-летняя девочка возглавляет банду из шести мальчиков, которая избивает сверстников и заставляет их вставать на колени за отказ дружить с ними.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, PDM

Недавно пострадала школьница, которой разбили нос и губу; ее мать подала заявление в полицию. После этого другие родители также обратились в правоохранительные органы. Известно, что эти подростки не посещают школу, занимаются бродяжничеством и употребляют алкоголь, ночуя в случайных местах. Планируется отправить зачинщицу в специальную школу, однако она утверждает, что такие обещания слышит уже давно.

Уточнения

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения — образовательные учреждения, которые обеспечивают воспитанникам с отклонениями в развитии обучения, воспитания, лечения, способствуют их социальной адаптации и интеграции в общество.



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