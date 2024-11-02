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В Екатеринбурге доценту УГГУ запретили интернет за дискредитацию армии

1:08
Происшествия

Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил доцента Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергея Абрамова на свободе. Его обвиняют в дискредитации российской армии. Заседание суда прошло в закрытом режиме, после которого обвиняемому была избрана мера пресечения, запрещающая определённые действия.

В Екатеринбурге доценту УГГУ запретили интернет за дискредитацию армии
Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, PDM

Как сообщает "Царьград", суд обязал Абрамова воздержаться от общения со свидетелями по делу и запретил ему пользоваться интернетом. В случае нарушения этих условий меры пресечения могут быть ужесточены.

Сам доцент признал свою вину и выразил раскаяние. Как стало известно, Абрамова задержали 31 октября. Следствие установило, что он распространял ложные сведения о российской армии во время лекций. Кроме того, появилась информация о его неподобающих отношениях со студентками.

В последние годы Абрамов работал старшим преподавателем в УГГУ, ранее занимал должность заведующего кафедрой управления персоналом.

Уточнения

Доце́нт — учёное звание преподавателей высших учебных заведений (реже — сотрудников научных учреждений), выполняющих функцию университетских лекторов или другую педагогическую работу сопоставимого уровня; также наименование должности в высших учебных заведениях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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