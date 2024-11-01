Обвиняемого в госизмене жителя Нижнего Тагила ждёт приговор

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жителя Нижнего Тагила Данила Мухаметова обвиняют в государственной измене за передачу секретных военно-технических данных украинским спецслужбам. Как сообщает "Царьград", судебные слушания по его делу завершились 1 октября в Свердловском областном суде. По данным суда, вознаграждение за переданные документы составило около 300 тысяч рублей, которые Мухаметов получил вместе с женой Викторией.

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Во время заседания Мухаметов частично признал свою вину. Прокурор запросил для него 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 300 тысяч рублей. Окончательный приговор по делу огласят 5 ноября.

Пара была задержана сотрудниками УФСБ в 2023 году, когда выяснилось, что они передавали данные, скопированные на Уралвагонзаводе, представителям Службы безопасности Украины. Виктория Мухаметова полностью признала свою вину, и её приговор уже вынесен.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.





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