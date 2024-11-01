Девушка в Красноярске выжила после падения с 6 этажа

Девушка в Красноярске осталась в живых после падения с шестого этажа дома.
Это произошло 31 октября на улице Лесников в Тихих зорях. Из окна многоэтажки выпала 22-летняя девушка.
Очевидцы сообщили, что один из жителей дома хотел якобы вызвать наркологическую бригаду для соседки. После падения девушка не могла вспомнить, как это случилось.
Интересно, что она была в сознании, когда приехала карета скорой медицинской помощи, сообщает prmira. ru.
Красноя́рск () — один из крупнейших городов России, крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири.
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