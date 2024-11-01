Девушка в Красноярске выжила после падения с 6 этажа

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Девушка в Красноярске осталась в живых после падения с шестого этажа дома.

Фото: flickr.com by Artem Svetlov, CC BY 2.0

Это произошло 31 октября на улице Лесников в Тихих зорях. Из окна многоэтажки выпала 22-летняя девушка.

Очевидцы сообщили, что один из жителей дома хотел якобы вызвать наркологическую бригаду для соседки. После падения девушка не могла вспомнить, как это случилось.

Интересно, что она была в сознании, когда приехала карета скорой медицинской помощи, сообщает prmira. ru.

Уточнения

Красноя́рск () — один из крупнейших городов России, крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири.



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