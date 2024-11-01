Собаку с финской антенной поймали рядом с Карелией

Собаку с финской антенной поймали недалеко от Карелии.

Фото: Вконтакте / Сострадание НН

Животное обнаружили в военном городке Ийвара, который расположен в Мурманской области рядом с границей с Финляндией.

Собака породы лайка была с подозрительным устройством.

Оказалось, что это GPS-трекер с антенной, произведенной в Суоми.

Четвероногого поймали и передали сотрудникам пограничной службы ФСБ Карелии, сообщает karelinform. ru.

Уточнения

Каре́лия или Респу́блика Каре́лия (карел. Karjalan tašavalta, лив.-карел. Karjalan tazavaldu, фин. Karjalan tasavalta, вепс. Karjalan Tazovaldkund), или Ка́рьяла, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



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