Собаку с финской антенной поймали рядом с Карелией

Собаку с финской антенной поймали недалеко от Карелии.
Животное обнаружили в военном городке Ийвара, который расположен в Мурманской области рядом с границей с Финляндией.
Собака породы лайка была с подозрительным устройством.
Оказалось, что это GPS-трекер с антенной, произведенной в Суоми.
Четвероногого поймали и передали сотрудникам пограничной службы ФСБ Карелии, сообщает karelinform. ru.
Каре́лия или Респу́блика Каре́лия (карел. Karjalan tašavalta, лив.-карел. Karjalan tazavaldu, фин. Karjalan tasavalta, вепс. Karjalan Tazovaldkund), или Ка́рьяла, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
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