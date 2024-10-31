На Кубани мужчина три года держал в сарае тигрицу, издеваясь над ней

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Староминском районе Краснодарского края сотрудники прокуратуры и Южного межрегионального управления Росприроднадзора изъяли у местного жителя самку тигра, которую он незаконно содержал в хозяйственной постройке на своем участке. Об этом информирует пресс-служба краевого надзорного органа.

Фото: commons.wikimedia.org by SimmeD, CC BY-SA 4.0

Тигрица была привязана цепью рядом с кирпичной подсобной постройкой. В качестве мебели её хозяин предложил ей старый мотоцикл вместо кресла и прицеп с ненужными вещами вместо дивана. После прибытия правоохранителей животное усыпили и забрали.

На владельца животного составлен протокол. Кроме того, проводится проверка на предмет жестокого обращения с животным.

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