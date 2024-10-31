Мужчина напал с ножом на двух человек во время конфликта в Москве

Сотрудники полиции арестовали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении серьезного вреда здоровью. Инцидент произошел на проспекте Буденного в Москве, где после конфликта между участниками дорожного движения он наносил удары ножом двум людям. Соответствующая информация была опубликована в четверг, 31 октября, пресс-службой ГУ МВД России по Москве.

Фото: commons.wikimedia.org by SimmeD, CC BY-SA 4.0

Конфликт между водителями вылился в драку, в ходе которой пассажир автомобиля атаковал двух своих оппонентов ножом. Оба пострадавших были госпитализированы. Согласно медицинскому освидетельствованию, одному из них причинен тяжкий вред здоровью, указано в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый помещен под домашний арест.

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