Четвёртый сбежавший осуждённый в Забайкалье вернулся сам

38-летний Николай Куйдин из Читы, которого осудили в Забайкалье на 2 года и 8 месяцев за кражу, сам вернулся в исправительный центр после побега в Нерчинске. Всего сбежали четверо мужчин.
Осуждённые 26 октября не явились на принудительные работы. Они устроили побег. Двое были найдены 27 октября. Третьего тоже позднее поймали, а вот четвёртый решил сам вернуться.
Всем беглецам из исправительного центра теперь должны изменить наказание.
Забайка́лье — историко-географическая область в России на юго-востоке Восточной Сибири и юго-западе Дальнего Востока, к югу и востоку от озера Байкал.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.