Четвёртый сбежавший осуждённый в Забайкалье вернулся сам

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

38-летний Николай Куйдин из Читы, которого осудили в Забайкалье на 2 года и 8 месяцев за кражу, сам вернулся в исправительный центр после побега в Нерчинске. Всего сбежали четверо мужчин.

Фото: flickr.com by Харшлайт, CC BY 2.0

Осуждённые 26 октября не явились на принудительные работы. Они устроили побег. Двое были найдены 27 октября. Третьего тоже позднее поймали, а вот четвёртый решил сам вернуться.

Всем беглецам из исправительного центра теперь должны изменить наказание.

Уточнения

Забайка́лье — историко-географическая область в России на юго-востоке Восточной Сибири и юго-западе Дальнего Востока, к югу и востоку от озера Байкал.



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