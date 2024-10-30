В Москве задержали мошенника, укравшего у пенсионера 1,4 миллиона рублей

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 27-летнего человека с судимостью, который проживал в Рязани. Он оказался вовлечён в мошенническую схему, в ходе которой выманил у 75-летнего москвича 1,4 миллиона рублей. Об этом стало известно в среду, 30 октября, благодаря информации от пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Фото: commons.wikimedia.org by SimmeD, CC BY-SA 4.0

Пенсионер получил звонок, в котором ему сообщили о том, что злоумышленники получили доступ к его личной информации, и его средства на банковских счетах якобы подверглись риску. В результате пенсионер перевел на указанный "безопасный счёт" сумму в 280 тысяч рублей. Остальные деньги он передал курьерам.

Как сообщают в ведомстве, сотрудники уголовного розыска смогли установить личность одного из подозреваемых и задержали его в Рязани. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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