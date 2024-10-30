Суд вынес приговор 41-летнему жителю Уфы, обвиняемому в разбойных нападениях с использованием оружия.
Выяснилось, что в июне 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил совершить разбойное нападение. В тот день он находился в компании незнакомца, у которого случайно оказались газовые пистолеты. Злоумышленник воспользовался этой ситуацией, забрав "пугачи" с собой, и вышел на охоту за жертвами, выбирая случайных прохожих.
В тот вечер он попытался запугать случайного мужчину, демонстрируя оружие. Злоумышленника задержали. Признался в содеянном сам подсудимый. Кроме того, злоумышленник в тот вечер преследовал несовершеннолетнюю девочку.
В результате суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы, передает mkset. ru.
Газовые пистолеты и револьверы — разновидность нелетального оружия самообороны, которое предназначено для стрельбы газовыми (снаряжёнными раздражающим или слезоточивым ирритантом) и холостыми патронами.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.