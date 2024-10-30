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Жителя Уфы приговорили к 6 годам тюрьмы за нападения с газовыми пистолетами

0:58
Происшествия

Суд вынес приговор 41-летнему жителю Уфы, обвиняемому в разбойных нападениях с использованием оружия.

Жителя Уфы приговорили к 6 годам тюрьмы за нападения с газовыми пистолетами
Фото: pxhere

Выяснилось, что в июне 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил совершить разбойное нападение. В тот день он находился в компании незнакомца, у которого случайно оказались газовые пистолеты. Злоумышленник воспользовался этой ситуацией, забрав "пугачи" с собой, и вышел на охоту за жертвами, выбирая случайных прохожих.

В тот вечер он попытался запугать случайного мужчину, демонстрируя оружие. Злоумышленника задержали. Признался в содеянном сам подсудимый. Кроме того, злоумышленник в тот вечер преследовал несовершеннолетнюю девочку.

В результате суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы, передает mkset. ru.

Уточнения

Газовые пистолеты и револьверы — разновидность нелетального оружия самообороны, которое предназначено для стрельбы газовыми (снаряжёнными раздражающим или слезоточивым ирритантом) и холостыми патронами.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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