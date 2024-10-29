Более 20 курсантов университета МВД в Ставрополе госпитализировали с отравлением

В Ставропольском представительстве Краснодарского университета МВД России произошла вспышка инфекции. В медицинское учреждение были госпитализированы 21 курсант с симптомами кишечного отравления, сообщается на телеграм-канале регионального Минздрава.
В Краевой специализированной клинической инфекционной больнице отметили, что состояние всех пациентов стабильно. Курсанты получают всю необходимую медицинскую помощь.
По информации ТАСС, недомогание у курсантов началось после одного из приемов пищи. В настоящее время краевая прокуратура проводит проверку по этому инциденту.
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