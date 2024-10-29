Суд вынес приговор каратисту Денисенко за убийство экс-командира подлодки

Суд вынес приговор каратисту Сергею Денисенко. Его обвиняют в убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Спортсмен сядет за решётку на 25 лет.
5 лет каратист будет в тюрьме, еще 20 — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемый заплатит штраф — полмиллиона рублей, сообщает telegram-канал Shot.
В начале июля прошлого года заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого застрелили. Денисенко следил за ним. Он выстрелил в Ржицкого несколько раз в парке во время утренней пробежки.
Когда каратиста поймали, он признал вину и сказал, что он выполнил задание от спецслужб Украины.
Б-265 «Краснодар» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.
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