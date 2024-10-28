СК возбудил дело после отравления людей в пиццерии в оренбургском Новотроицке

В Оренбургской области начато уголовное производство из-за отравления 16 человек, произошедшего в одном из кафе в Новотроицке. Об этом проинформировала пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Так, в следственных органах возбуждено уголовное дело в связи с пищевым отравлением 16 граждан города Новотроицка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ведомстве подчеркнули, что дело возбуждено по факту предоставления услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности. Также в СК добавили, что среди пострадавших есть семь детей. В связи с происшествием работу заведения приостановили.

Согласно информации от регионального управления Роспотребнадзора, сотрудники кафе были временно отстранены от исполнения своих обязанностей. Специалисты ведомства начали проведение санитарно-эпидемиологического расследования.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.