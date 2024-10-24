В Челябинске запретили рекламировать стоматологию

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Из-за телефонного спама УФАС не разрешило в Челябинске рекламировать стоматологию Imperial.

Фото: Gifted Body Art is licensed under publc domain

Компания без согласия жителей отправляла на телефоны рекламу. Из-за этого южноуралец обратился в УФАС. Дело в том, что ему позвонили и сообщили, что "это стоматология города Челябинска. Приглашаем на бесплатное комплексное обследование полости рта".

У компании не было доказательства получения согласия абонента, поэтому рекламу признали незаконной. Компании грозит административное наказание, пишет kursdela. biz.

Уточнения

Челя́бинск () — восьмой по численности населения город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области, шестнадцатый по занимаемой площади городской округ.



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