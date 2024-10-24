Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области

Полиция Курской области начала обыски по делу о мошенничестве при создании защитных сооружений на границе между РФ и Украиной.
Их начали строить еще в 2022 году. Однако солдатам ВСУ удалось пройти сквозь границу, нанести ущерб территориям, сообщает argumenti. ru.
В 2023 году прокуратура инициировала проверки компании, которая ранее договорилась о создании защитных конструкций. Стоимость объектов по договору должна была составить порядка 193 миллионов рублей. Заказчиком выступило государственное АО. Летом 2023-го контракт с фирмой "КТК Сервис" был расторгнут. Компания не справилась с заданием.
Обыски провели и в компании, с которой связан курский депутат Максим Васильев.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
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