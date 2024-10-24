Ограбление перед матчем ЛЧ произошло в Барселоне

В Барселоне незадолго до матча Лиги чемпионов произошло ограбление. Воры обокрали одного из сотрудников мюнхенского футбольного клуба "Бавария".
По сообщениям El Caso, у одного из членов делегации своровали дорогостоящие часы, iPhone 15 и кошелек с картами и деньгами. Мужчина с заявлением обратился в полицию Испании, сообщает РИА Новости Спорт.
Кстати, каталонскому футбольному клубу впервые за девять лет удалось на домашнем стадионе обыграть "Баварию" с разгромным счетом.
«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.
Ли́га чемпио́нов УЕФА (англ. UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
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