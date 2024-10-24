Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как построить идеальную теплицу своими руками: пошаговая инструкция
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами
В Нижнем Новгороде могут открыть новый отель на территории исторического памятника
Россия проведет футбольный матч с Сирией в ноябре
ГАИ разъяснила, в каких местах инспектор не имеет права останавливать водителей
Университет Дьюка представил теорию о том, что происходит с душами после смерти
Жена боксёра Тайсона Фьюри потеряла ребёнка за день до его боя с Усиком
Как приготовить суп с тыквой и корнем имбиря
ФК Будё-Глимт выиграл второй матч в Лиге Европы

Ограбление перед матчем ЛЧ произошло в Барселоне

0:35
Происшествия

В Барселоне незадолго до матча Лиги чемпионов произошло ограбление. Воры обокрали одного из сотрудников мюнхенского футбольного клуба "Бавария".

Ограбление перед матчем ЛЧ произошло в Барселоне
Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, CC BY 2.0

По сообщениям El Caso, у одного из членов делегации своровали дорогостоящие часы, iPhone 15 и кошелек с картами и деньгами. Мужчина с заявлением обратился в полицию Испании, сообщает РИА Новости Спорт.

Кстати, каталонскому футбольному клубу впервые за девять лет удалось на домашнем стадионе обыграть "Баварию" с разгромным счетом.

Уточнения

«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.

Ли́га чемпио́нов УЕФА (англ. UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Названы китайские кроссоверы, которые лучше всего приспособлены к российской зиме
Авто
Названы китайские кроссоверы, которые лучше всего приспособлены к российской зиме Аудио 
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии
Наука и техника
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии Аудио 
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Авто
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру? Любовь Степушова Платформа ГАЗ-66МБ. Вторая жизнь легендарной советской "Шишиги" Дмитрий Плотников
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Россия проведет футбольный матч с Сирией в ноябре
Университет Дьюка представил теорию о том, что происходит с душами после смерти
ГАИ разъяснила, в каких местах инспектор не имеет права останавливать водителей
Жена боксёра Тайсона Фьюри потеряла ребёнка за день до его боя с Усиком
ФК Будё-Глимт выиграл второй матч в Лиге Европы
Как приготовить суп с тыквой и корнем имбиря
Шарапова войдет в Международный зал теннисной славы
США предлагают G7 ввести санкции против российского палладия и титана
Четыре простых шага, благодаря которым можно избавиться от мешков под глазами
Врач объяснила, чем опасна утренняя горечь во рту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.