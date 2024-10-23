Семь гребцов погибли в Бразилии

На юге Бразилии в дорожной аварии девять человек погибли. Среди них были семь гребцов-подростков.
Грузовой автомобиль столкнулся с фургоном, в котором ехали спортсмены, пишет Reuters.
Ребята занимались в команде по гребному спорту из города Пелотас. Спортсмены в фургоне ехали с очередных соревнований. Они возвращались из Сан-Паулу. Страшное ДТП случилось в Гуаратубе (штат Парана).
В живых остался только один из десяти пассажиров фургона — 17-летний гребец. Водитель грузовика тоже остался жив, он получил незначительные травмы.
Брази́лия — суверенное государство в Южной Америке.
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