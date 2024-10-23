Медик из Воронежа из-за мошенников потеряла четыре квартиры, машину и все деньги

Врач из Воронежа рассталась с четырьмя квартирами и автомобилем, поверив уговорам мошенников.
С 34-летней горожанкой аферисты связались по телефону. В первом звонке они представились сотрудниками оператора сотовой связи и сообщили о необходимости продлить срок действия сим-карты. Для этого злоумышленники попросили женщину огласить код аутентификации из СМС.
Вскоре после этого медику поступило сообщение в мессенджере, в котором ее предупредили о взломе личного кабинета на портале "Госуслуги". Для дальнейшей консультации пострадавшую проинструктировали позвонить на определенный номер. В личной беседе ей пригрозили утечкой данных с банковских карт, передает "Мое! Online".
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В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.