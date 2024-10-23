В Москве мужчина ударил контролера в ответ на просьбу предъявить проездной билет

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве следственный комитет начал уголовное производство против мужчины, который атаковал контролера в трамвае. Об этом стало известно в среду, 23 октября, из заявления пресс-службы столичного СК.

Фото: commons.wikimedia.org by SimmeD, CC BY-SA 4.0

По факту применения насилия в отношении должностного лица в Москве возбуждено уголовное дело. 11 октября 2024 года в трамвае, во время проверки билетов сотрудницей ГКУ "Организатор перевозок", мужчина проявил агрессию по отношению к ней, указано в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Сообщается, что следственные органы уже установили личность злоумышленника, ему предъявлены обвинения, и он полностью признал свою вину.

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