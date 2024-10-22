Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Андрей Малахов высказался о грядущем разводе Анны Седоковой с мужем: они передумают
Филипп Киркоров высказался о травле певицы Глюкозы: любимая народная забава
Как сделать так, чтобы драники не чернели
Спартак завершил победой групповой этап Кубка России
Наушники, которые лечат: британские учёные нашли способ побороть депрессию
Три способа разнообразить рацион собаки: советы для заботливых хозяев
Почему ваши консервированные огурцы становятся мягкими
Собчак оценила идею Шнурова отпраздновать развод с женой: небанально
Умное зонирование: создание уютной прихожей в маленькой квартире

Бельгийский футболист лишился пальца руки на поле

0:34
Происшествия

Футболист из Бельгии остался без пальца из-за того, что кто-то кинул петарду прямо на игровое поле.

Бельгийский футболист лишился пальца руки на поле
Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Как сообщает VRT, в ходе матча четвертого дивизиона один из футболистов решил выбросить петарду с поля. Однако она резко взорвалась прямо у него в руке. Футболист остался без пальца и повредил фаланги еще на двух.

Фанат, который бросил на поле петарду, был задержан полицией. Однако после составления протокола болельщика отпустили домой, пишет РИА Новости Спорт.

Уточнения

Бе́льгия  — государство, находящееся на северо-западе Европы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Наука и техника
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера
Красота и стиль
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
Как устояла гордая Грузия. Великое самомнение США губит их страны-партнёры одну за другой Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Последние материалы
Собчак оценила идею Шнурова отпраздновать развод с женой: небанально
Почему ваши консервированные огурцы становятся мягкими
Умное зонирование: создание уютной прихожей в маленькой квартире
Что нужно делать, чтобы отрастить красивые брови
Эксперт рассказал о правилах использования анестезии в стоматологии
Популярный напиток Тайваня bubble tea покорил мир
Т-банк вернул доступ к половине замороженных активов клиентов
Теннисистка Рахимова разгромно проиграла китаянке
В Санкт-Петербурге разрабатывают 3 уникальных препарата
Не спешите обижаться: необычные жесты водителей и их значение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.