Бельгийский футболист лишился пальца руки на поле

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Футболист из Бельгии остался без пальца из-за того, что кто-то кинул петарду прямо на игровое поле.

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Как сообщает VRT, в ходе матча четвертого дивизиона один из футболистов решил выбросить петарду с поля. Однако она резко взорвалась прямо у него в руке. Футболист остался без пальца и повредил фаланги еще на двух.

Фанат, который бросил на поле петарду, был задержан полицией. Однако после составления протокола болельщика отпустили домой, пишет РИА Новости Спорт.

Уточнения

Бе́льгия — государство, находящееся на северо-западе Европы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.