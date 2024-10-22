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Журналистка из РФ вместе с другом скончалась в отеле Ташкента

Происшествия

Журналистка Инесса Паперная из России вместе со своим другом скончалась в Ташкенте. Об этом сообщает EADaily.

Журналистка из РФ вместе с другом скончалась в отеле Ташкента
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, CC BY-SA 4.0

Девушка работала в журнале "Профиль" и в издании "Лента.ру". Ее тело нашли в номере отеля в Ташкенте. 47-летняя журналистка была отравлена неизвестным веществом.

Есть версия, что причиной смерти стал газ, который попал после чистки бассейна в вентиляцию. Газ поднялся по стояку и проник в номер.

"Вечером 20 октября Инессе пришла посылка. Сотрудники отеля не смогли дозвониться до нее, на стук в дверь тоже никто не отвечал. Когда номер вскрыли, там находилось два тела: Паперной и ее друга", — пишет телеграм-канал Baza.

Сотрудница СМИ посетила Узбекистан в качестве туриста, она там проводила отпуск. Она и ее друг остановились в отеле "Караман палас".

Уточнения

Ташке́нт (узб. Toshkent / Тошкент) — столица и крупнейший город Узбекистана, город республиканского подчинения.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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