Журналистка из РФ вместе с другом скончалась в отеле Ташкента

Журналистка Инесса Паперная из России вместе со своим другом скончалась в Ташкенте. Об этом сообщает EADaily.
Девушка работала в журнале "Профиль" и в издании "Лента.ру". Ее тело нашли в номере отеля в Ташкенте. 47-летняя журналистка была отравлена неизвестным веществом.
Есть версия, что причиной смерти стал газ, который попал после чистки бассейна в вентиляцию. Газ поднялся по стояку и проник в номер.
"Вечером 20 октября Инессе пришла посылка. Сотрудники отеля не смогли дозвониться до нее, на стук в дверь тоже никто не отвечал. Когда номер вскрыли, там находилось два тела: Паперной и ее друга", — пишет телеграм-канал Baza.
Сотрудница СМИ посетила Узбекистан в качестве туриста, она там проводила отпуск. Она и ее друг остановились в отеле "Караман палас".
Ташке́нт (узб. Toshkent / Тошкент) — столица и крупнейший город Узбекистана, город республиканского подчинения.
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