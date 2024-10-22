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Уфимка потеряла более 4,5 миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Происшествия

Мошенникам не понадобилось долго уговаривать женщину, работающую в финансовом секторе, увеличить свои сбережения.

Уфимка потеряла более 4,5 миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM

По предварительным данным, в октябре 2023 года жительница Уфы наткнулась в интернете на рекламу инвестиционных возможностей и решила рискнуть, оставив свои контактные данные. Вскоре ей позвонили сотрудники предполагаемой компании, которые рассказали о правилах работы их инвестиционной платформы и заверили, что будут поддерживать ее в процессе увеличения капитала.

Женщина просчитала все возможные выгоды и приняла решение попробовать свои силы. На протяжении нескольких месяцев она регулярно вносила средства, надеясь, что вскоре сможет получить значительную прибыль. Однако, в итоге, она так и не смогла получить обещанные дивиденды и пополнила ряды жертв мошенников на сумму свыше 4,5 миллиона рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, передает Mkset.ru.

Полиция предупреждает, что инвестиционные мошенничества — это распространённый метод обмана, направленный на "выкачивание" денег из карманов доверчивых граждан.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. Инвестиции в различной форме являются неотъемлемой частью современной экономики.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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