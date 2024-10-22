Браконьер задержан за добычу лосося в национальном парке Земля леопарда

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В национальном парке "Земля леопарда", что на юге Приморского края, задержали браконьера, который сетью ловил в охраняемой заповедной реке кету, госинспекторы обнаружили у нарушителя четыре рыбины.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Обилие красной рыбы, которая с августа по октябрь заходит в охраняемые воды для нереста, неизменно привлекает браконьеров, поэтому прилагаются максимальные усилия для круглосуточной охраны "родильных берегов".

Нарушителя обнаружили на левом берегу реки Барабашевка с уликой — 50-тиметровой сетью и уловом. Неудачного рыболова привлекут в дальнейшем к уголовной ответственности.

Как отметил заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по охране территории Евгений Стома, осуществляется круглосуточная охрана берегов, часто приходится подключать другие структуры, в том числе погранслужбу и полицию. Сотрудники парка имеют всё необходимое оборудование для охраны бесценных нерестилищ, также в их распоряжении квадроциклы, плавсредства.

Уточнения

Браконье́рство — определяют как незаконную охоту, отлов или добычу диких животных, рыбы, морепродуктов или растений, обычно связанные с правами на землю. Браконьерство представляет собой серьёзную угрозу для многочисленных диких организмов во всём мире и является важной причиной утраты биоразнообразия.



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