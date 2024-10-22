Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Комитете Совфеда поддержали закон о борьбе с фиктивными браками
РСТ предлагает ввести сбор для покупателей заграничных туров
Спутника Глюкозы арестовали за употребление наркотиков: кто оказался рядом с артисткой
Зачем и как обкатывать зимнюю резину: советы от профессионалов
Ксения Бородина честно ответила на вопрос о третьей беременности
Эксперт рассказал о выгодных вариантах осеннего отдыха в России
Рэпер 50 Cent высказался о скандале вокруг рэпера P.Diddy
Джастину Биберу требуется помощь психиатра на фоне скандала с P.Diddy
Украина столкнулась с экономическим развалом из-за конфликта с Россией

Браконьер задержан за добычу лосося в национальном парке Земля леопарда

1:05
Происшествия

В национальном парке "Земля леопарда", что на юге Приморского края, задержали браконьера, который сетью ловил в охраняемой заповедной реке кету, госинспекторы обнаружили у нарушителя четыре рыбины.

Браконьер задержан за добычу лосося в национальном парке Земля леопарда
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Обилие красной рыбы, которая с августа по октябрь заходит в охраняемые воды для нереста, неизменно привлекает браконьеров, поэтому прилагаются максимальные усилия для круглосуточной охраны "родильных берегов".

Нарушителя обнаружили на левом берегу реки Барабашевка с уликой — 50-тиметровой сетью и уловом. Неудачного рыболова привлекут в дальнейшем к уголовной ответственности.

Как отметил заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по охране территории Евгений Стома, осуществляется круглосуточная охрана берегов, часто приходится подключать другие структуры, в том числе погранслужбу и полицию. Сотрудники парка имеют всё необходимое оборудование для охраны бесценных нерестилищ, также в их распоряжении квадроциклы, плавсредства.

 

Уточнения

Браконье́рство — определяют как незаконную охоту, отлов или добычу диких животных, рыбы, морепродуктов или растений, обычно связанные с правами на землю. Браконьерство представляет собой серьёзную угрозу для многочисленных диких организмов во всём мире и является важной причиной утраты биоразнообразия.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Рыбий жир: незаменимый продукт с новыми полезными свойствами
Наука и техника
Рыбий жир: незаменимый продукт с новыми полезными свойствами Аудио 
Мешок закрывается. Положение ВСУ в Курской области продолжает быстро ухудшаться
Силовые структуры
Мешок закрывается. Положение ВСУ в Курской области продолжает быстро ухудшаться Аудио 
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Еда и рецепты
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
В информационной войне в Израиле Россию выставляют мечтающей разжечь региональную войну Юрий Бочаров Boeing 757-200 Catfish. Летающая лаборатория, обучавшая летать американские истребители F-22 Дмитрий Плотников Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Последние материалы
Тёплая ванна — простой способ улучшить сон
Как сыворотки с пептидами делают ресницы длиннее и гуще без побочных эффектов
Названа причина, по которой Глюкозу отказались приглашать на новогодние ТВ-шоу
Минздрав: в России отмечается рост числа медиков благодаря реализации нацпроекта
Детокс-коктейль из огурца: секрет легкости и здоровья
В США обеспокоены утечкой разведданных о подготовке удара по Ирану
Отец Жанны Фриске резко высказался о карьере Дмитрия Шепелева: путь везде закрыт
Неожиданный эффект санкций: Россия получила прибыль в 5 трлн рублей
Минпросвещения предложило минимальные баллы ЕГЭ в новом учебном году
Почему солянка признана самым вредным супом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.