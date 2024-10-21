Карлик-вор, который похищал кенгурят, останется под стражей

31-летний карлик Иван Некрасов останется за решеткой по решению Ярославского суда.
Этот мужчина похитил трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков, рассказали в пресс-службе областного суда.
Некрасов будет находиться под арестом до 27 ноября. Мужчина украл сначала кенгуренка из ярославского зоопарка, а после этого еще двух животных он вывез из калужского зоопарка, пишет "ВМ".
Три детеныша кенгуру пропали одновременно. Полиция говорила о том, что за этими преступлениями может стоять один человек. Им оказался карлик.
Ка́рликовость также дварфи́зм или нанизм (от греч. νάνος — карлик), — аномально низкий рост взрослого человека: менее 147 см.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.