Карлик-вор, который похищал кенгурят, останется под стражей

31-летний карлик Иван Некрасов останется за решеткой по решению Ярославского суда.

Фото: flickr.com by dnak, CC BY 2.0

Этот мужчина похитил трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков, рассказали в пресс-службе областного суда.

Некрасов будет находиться под арестом до 27 ноября. Мужчина украл сначала кенгуренка из ярославского зоопарка, а после этого еще двух животных он вывез из калужского зоопарка, пишет "ВМ".

Три детеныша кенгуру пропали одновременно. Полиция говорила о том, что за этими преступлениями может стоять один человек. Им оказался карлик.

Уточнения

Ка́рликовость также дварфи́зм или нанизм (от греч. νάνος — карлик), — аномально низкий рост взрослого человека: менее 147 см.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.