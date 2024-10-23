Лесные пожары в Боливии стали самыми разрушительными в истории страны

10 миллионов гектаров в огне: пожары в Боливии достигли рекордного масштаба

Лесные пожары в Боливии охватили более 10 миллионов гектаров, что сопоставимо с площадью Исландии, и стали самыми разрушительными в истории страны. Этот пожароопасный сезон превзошёл события 2010 и 2019 годов, когда выгорели огромные территории, эквивалентные почти 19 миллионам полей для американского футбола. Наиболее пострадавший регион — Санта-Крус, где огонь уничтожил около 7 миллионов гектаров лесов.

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"Это катастрофа беспрецедентного масштаба", — заявил исследователь Хуан Пабло Чумасеро. Пожары затронули жизни тысяч семей и коренных жителей, многие из которых потеряли свои дома. В сентябре было зарегистрировано 82 117 активных пожаров, что сделало его самым тяжёлым месяцем года.

Правительство Боливии объявило национальное бедствие и призвало к более активным действиям. Эксперты отмечают, что значительная часть пожаров вызвана деятельностью человека и усугубляется климатическими изменениями.

Уточнения

Боли́вия - государство в центральной части Южной Америки.



