Лесные пожары в Боливии стали самыми разрушительными в истории страны

Лесные пожары в Боливии охватили более 10 миллионов гектаров, что сопоставимо с площадью Исландии, и стали самыми разрушительными в истории страны. Этот пожароопасный сезон превзошёл события 2010 и 2019 годов, когда выгорели огромные территории, эквивалентные почти 19 миллионам полей для американского футбола. Наиболее пострадавший регион — Санта-Крус, где огонь уничтожил около 7 миллионов гектаров лесов.
"Это катастрофа беспрецедентного масштаба", — заявил исследователь Хуан Пабло Чумасеро. Пожары затронули жизни тысяч семей и коренных жителей, многие из которых потеряли свои дома. В сентябре было зарегистрировано 82 117 активных пожаров, что сделало его самым тяжёлым месяцем года.
Правительство Боливии объявило национальное бедствие и призвало к более активным действиям. Эксперты отмечают, что значительная часть пожаров вызвана деятельностью человека и усугубляется климатическими изменениями.
Боли́вия - государство в центральной части Южной Америки.
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