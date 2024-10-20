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Украина снова атаковала российские регионы, выпустив 110 дронов

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Происшествия

В результате этой атаки в Нижегородской области произошли сильные взрывы, и четверо человек получили ранения на одном из промышленных предприятий.

Украина снова атаковала российские регионы, выпустив 110 дронов
Фото: armyinform.com.ua by Army.com.ua, CC BY 4.0

Российская система ПВО смогла перехватить и уничтожить 43 дрона в Курской области, 27 — в Липецкой области, 18 — в Орловской области, 8 — в Нижегородской области, 7 — в Белгородской области, 6 — в Брянской области и один — в Московской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что украинский дрон попал на территорию промышленного завода, в результате чего пострадали четверо рабочих. Им оказали медицинскую помощь, и сейчас они находятся дома. На месте продолжают работать экстренные службы.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту
 

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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