В результате взрыва газа в Тамбовской области число жертв увеличилось до пяти человек

Спасатели нашли тело ещё одного человека во время разбора завалов после взрыва, который произошёл в жилом доме в городе Кирсанове. Об этом сообщает МЧС.
Ранее сообщалось о четырёх погибших, и теперь общее число жертв составляет пять человек.
Взрыв произошел утром 19 октября в пятиэтажном доме, после чего начался пожар. По информации местных властей, девять человек получили травмы. Повреждения затронули квартиры на четвёртом и пятом этажах.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров отметил, что здание довольно старое и не ремонтировалось. Он объявил в Кирсанове режим чрезвычайной ситуации для оказания помощи жителям.
Следственный комитет начал уголовное дело по факту неосторожного причинения смерти.
Тамбо́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Центрально-Чернозёмный экономический район. Административный центр — город Тамбов.
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