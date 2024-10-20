В результате взрыва газа в Тамбовской области число жертв увеличилось до пяти человек

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Спасатели нашли тело ещё одного человека во время разбора завалов после взрыва, который произошёл в жилом доме в городе Кирсанове. Об этом сообщает МЧС.

Фото: Self-photographed by Mitte (Georg Mittenecker), CC BY-SA 2.5

Ранее сообщалось о четырёх погибших, и теперь общее число жертв составляет пять человек.

Взрыв произошел утром 19 октября в пятиэтажном доме, после чего начался пожар. По информации местных властей, девять человек получили травмы. Повреждения затронули квартиры на четвёртом и пятом этажах.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров отметил, что здание довольно старое и не ремонтировалось. Он объявил в Кирсанове режим чрезвычайной ситуации для оказания помощи жителям.

Следственный комитет начал уголовное дело по факту неосторожного причинения смерти.

Уточнения

Тамбо́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Центрально-Чернозёмный экономический район. Административный центр — город Тамбов.





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