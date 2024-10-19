Михаил Рогачёв оставил предсмертную записку перед самоубийством

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывший вице-президент компании "ЮКОС ЭП" Михаил Рогачёв, который трагически погиб, отправил последнее сообщение своей сестре. Об этом сообщает газета МК, которая также разместила скриншот этого сообщения. В нём Рогачёв просил сестру написать "Лене" и добавил, что плохо себя чувствует. Сообщение было отправлено в 15:12.

Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, PDM

Тело Рогачёва было найдено в Москве 19 октября. Его обнаружили во дворе дома в Протопоповском переулке рано утром. Правоохранительные органы сообщили ТАСС, что основная версия его смерти — суицид. Источник добавил, что он страдал от онкологического заболевания.

Рогачёв оставил предсмертную записку, в которой выражал недовольство врачами и прощался с женой. Ему было 64 года.

С 1998 по 1999 год он возглавлял центр "НК ЮКОС", затем стал вице-президентом "ЮКОС-ЭП" и позже руководил другими подразделениями компании. Его деятельность была связана с IT-реформами внутри "ЮКОС".

Уточнения

ОАО «НК „Ю́КОС“» — российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год.



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