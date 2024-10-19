Четыре человека пострадали в результате обстрела Белгородского района

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате обстрелов Белгородского района пострадали четыре человека, включая ребёнка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Фото: Mash

Обстрелы произошли в посёлке Октябрьский, где населённый пункт подвергся атаке трижды за вечер. Среди пострадавших — 12-летняя девочка, которая получила осколочное ранение плеча. Её доставили в Октябрьскую районную больницу на попутном транспорте, где ей оказали первую помощь. Затем девочку перевели на скорой помощи в детскую областную клиническую больницу.

Также в городскую больницу Белгорода госпитализировали двух женщин с осколочными ранениями. Один мужчина сам пришел в Октябрьскую больницу с раной на ноге и был направлен туда же, где находились остальные пострадавшие.

Уточнения

Стрельба́ — это действие по глаголу стрелять или ведение огня из различных видов и типов оружия, то есть придание метательному снаряду (стрела, ядро, пуля, снаряд и тому подобное) кинетической энергии (за счёт ускорения, при воздействии импульса силы — за счёт запасённой механической (изгиб плеч лука или арбалета), электрической (силы Гаусса), химической (порох) или иной силы (сжатого воздуха или газа, пара, вакуума), посредством выстрела, для поражения той или иной цели.



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