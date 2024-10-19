Названа основная причина смерти экс-руководителя ЮКОСа

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По основной версии, причиной смерти Михаила Рогачёва стало самоубийство. Его тело было найдено в Москве 19 октября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы, а также Telegram-канал Mash.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Считается, что он покончил с собой, — отметил источник агентства, добавив, что у Рогачёва было онкологическое заболевание.

О том, что в Москве обнаружили тело Рогачёва, сообщили вечером 19 октября газета "МК", Mash и телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на свои источники.

Газета сообщила, что тело нашли около 8:30 утра во дворе его дома на Протопоповском переулке в центре столицы. По информации Mash, он оставил предсмертную записку.

Рогачёву было 64 года.

Уточнения

ОАО «НК „Ю́КОС“» — российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год.



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