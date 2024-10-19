Названа основная причина смерти экс-руководителя ЮКОСа

По основной версии, причиной смерти Михаила Рогачёва стало самоубийство. Его тело было найдено в Москве 19 октября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы, а также Telegram-канал Mash.
Считается, что он покончил с собой, — отметил источник агентства, добавив, что у Рогачёва было онкологическое заболевание.
О том, что в Москве обнаружили тело Рогачёва, сообщили вечером 19 октября газета "МК", Mash и телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на свои источники.
Газета сообщила, что тело нашли около 8:30 утра во дворе его дома на Протопоповском переулке в центре столицы. По информации Mash, он оставил предсмертную записку.
Рогачёву было 64 года.
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