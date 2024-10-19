Бывший вице-президент нефтяной компании выпал из окна

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В Москве скончался Михаил Рогачёв, бывший вице-президент нефтяной компании "ЮКОС". Его тело было найдено во дворе дома на Протопоповском переулке. По предварительным данным, причиной смерти стало падение из окна.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

Журналисты сообщают, что 64-летнего Рогачева обнаружили около 8:30 утра. В 90-е годы он занимал высокие должности в "ЮКОСе", а позже работал заместителем генерального директора в компании "Норильский никель" и был исполнительным директором инвестиционной группы "ОНЭКСИМ".

Напомним, что в 2003 году нефтяную компанию "ЮКОС" обвиняли в отклонении от уплаты налогов. Ей выставили налоговые претензии на сумму более 700 миллиардов рублей. Об этом пишет Риа Новости. ЮКОС была закрыта в 2007 году.

Уточнения

ОАО "НК "Ю́КОС"" - российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год.



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