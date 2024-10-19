В Белгородской области сбили несколько воздушных объектов

На подходе к Белгороду сбили несколько воздушных объектов. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО успешно перехватила несколько целей, направлявшихся к городу и его окрестностям.
По предварительным данным, пострадавших нет, но повреждения получили газопровод и пять автомобилей. Гладков отметил, что на месте работают аварийные службы и уточняют информацию о последствиях.
В 18:20 в Белгороде и близлежащих районах была объявлена угроза ракетного удара, сигнал действовал в течение шести минут.
Бе́лгород — город на юге средней полосы европейской части России, административный центр Белгородской области.
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От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.