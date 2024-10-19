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В Белгородской области сбили несколько воздушных объектов

0:38
Происшествия

На подходе к Белгороду сбили несколько воздушных объектов. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО успешно перехватила несколько целей, направлявшихся к городу и его окрестностям. 

В Белгородской области сбили несколько воздушных объектов
Фото: Foundation for Defense of Democracies is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

По предварительным данным, пострадавших нет, но повреждения получили газопровод и пять автомобилей. Гладков отметил, что на месте работают аварийные службы и уточняют информацию о последствиях.

В 18:20 в Белгороде и близлежащих районах была объявлена угроза ракетного удара, сигнал действовал в течение шести минут.

Уточнения

Бе́лгород — город на юге средней полосы европейской части России, административный центр Белгородской области.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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