В Белгородской области сбили несколько воздушных объектов

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На подходе к Белгороду сбили несколько воздушных объектов. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО успешно перехватила несколько целей, направлявшихся к городу и его окрестностям.

Фото: Foundation for Defense of Democracies is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

По предварительным данным, пострадавших нет, но повреждения получили газопровод и пять автомобилей. Гладков отметил, что на месте работают аварийные службы и уточняют информацию о последствиях.

В 18:20 в Белгороде и близлежащих районах была объявлена угроза ракетного удара, сигнал действовал в течение шести минут.

Уточнения

Бе́лгород — город на юге средней полосы европейской части России, административный центр Белгородской области.



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