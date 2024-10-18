Российская ПВО ликвидировала украинский дрон над Брянской областью

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об очередном перехвате украинского беспилотного летательного аппарата над территорией Брянской области.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

Согласно информации ведомства, инцидент произошел в 22:35 по московскому времени. Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили БПЛА самолетного типа, которым киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку на объекты на российской территории.

Данный эпизод стал очередным свидетельством продолжающихся попыток украинской стороны осуществлять диверсионно-террористические вылазки с использованием беспилотной авиации по объектам на российской земле. Российские войска ПВО продемонстрировали готовность оперативно реагировать и пресекать подобные угрозы.

Уточнения

Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.

