Министерство обороны Российской Федерации сообщило об очередном перехвате украинского беспилотного летательного аппарата над территорией Брянской области.
Согласно информации ведомства, инцидент произошел в 22:35 по московскому времени. Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили БПЛА самолетного типа, которым киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку на объекты на российской территории.
Данный эпизод стал очередным свидетельством продолжающихся попыток украинской стороны осуществлять диверсионно-террористические вылазки с использованием беспилотной авиации по объектам на российской земле. Российские войска ПВО продемонстрировали готовность оперативно реагировать и пресекать подобные угрозы.
Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.
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