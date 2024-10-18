Просто напугать: муж нанял киллера для устранения жены

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Омске продолжается судебное разбирательство по резонансному делу гражданина Египта, обвиняемого в попытке организации заказного убийства своей супруги. Подробности процесса стали достоянием общественности благодаря местным СМИ. Об этом пишет издание gorod55.ru.

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На заседании подсудимый, представившийся как Мохамед, выдвинул неожиданную версию событий. По его утверждению, вся история с наймом киллера была не более чем неудачным розыгрышем. Мужчина настаивает, что его истинным намерением было лишь получение фотографии, которую он планировал использовать для убеждения дочери в отсутствии матери, чтобы предотвратить ее попытки уйти из дома.

Однако следствие придерживается иной версии происходящего. По данным правоохранительных органов, истинной целью обвиняемого было незаконное перемещение ребенка за пределы страны. Предполагается, что мужчина намеревался устранить супругу, чтобы сохранить единоличную опеку над дочерью, которая после развода осталась проживать с отцом.

Дело приобретает дополнительную сложность в связи с международным аспектом и вопросами опеки над несовершеннолетним ребенком. Суд тщательно изучает все обстоятельства и мотивы, стоящие за действиями подсудимого.

Уточнения

Наёмный уби́йца ки́ллер — персона, совершающая убийство за вознаграждение или по заказу, а не по личным мотивам. Иногда также называется профессиональным убийцей.

