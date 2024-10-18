В Петербурге арестовали няню за убийство младенца

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд принял решение отправить женщину под стражу по делу о причинении вреда ребенку. Няня, гражданка Узбекистана, признала свою вину. Она будет находиться под арестом до 16 декабря.

Фото: ru.freepik.com by freepic.diller

По данным следствия, инцидент произошел, когда няня присматривала за малышом в квартире на улице Ленсовета. Во время мытья она уронила ребёнка, и он ударился головой о ванну. В результате у малыша возникла серьёзная травма головы, и он был госпитализирован, но врачи не смогли его спасти.

Сначала считалось, что причиной смерти могла стать таблетка. Как сообщают местные СМИ, у ребёнка резались зубы, и у него поднялась температура. Няня дала ему лекарство, а через несколько часов приехали врачи.

Женщину задержали, и против неё возбуждено уголовное дело.

Ранее в Владивостоке была похожая ситуация, когда мать-наркоманка оставила своего младенца в наполненной ванной.

Уточнения

Причине́ние сме́рти по неосторо́жности или уби́йство по неосторо́жности — причинение смерти другому человеку, совершённое человеком по легкомыслию или небрежности, без умысла на лишение жизни.





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