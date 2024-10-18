Спасены три члена экипажа перевернувшегося у Сахалина судна

Три члена экипажа грузового судна "Григорий Ловцов", которое опрокинулось у побережья Сахалина, были успешно спасены. Поисковые операции продолжаются для нахождения пятерых пропавших без вести. Об со ссылкой на Ространснадзор пишет издание URA. RU.
В результате спасательной операции, которая началась в 6:34 утра по московскому времени, удалось извлечь троих человек, один из которых находится в критическом состоянии. По данным Ространснадзора, на борту судна находились семь членов экипажа и один водитель автомобиля.
По предварительной информации, инцидент произошел из-за смещения груза, что привело к наклону и утрате устойчивости судна.
Ранее сообщалось о перевороте грузового судна "Григорий Ловцов" у побережья Сахалина, в результате чего была развернута поисково-спасательная операция. Судно в настоящее время буксируется к берегу, как сообщает Vse42. ru.
Спасенные члены экипажа были доставлены в медицинское учреждение, при этом состояние одного из них оценивается как средней тяжести.
Сахали́н — остров у восточного побережья Азии. Вместе с Курильскими островами целиком входит в состав Сахалинской области.
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