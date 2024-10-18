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Спасены три члена экипажа перевернувшегося у Сахалина судна

1:12
Происшествия

Три члена экипажа грузового судна "Григорий Ловцов", которое опрокинулось у побережья Сахалина, были успешно спасены. Поисковые операции продолжаются для нахождения пятерых пропавших без вести. Об со ссылкой на Ространснадзор пишет издание URA. RU.

Спасены три члена экипажа перевернувшегося у Сахалина судна
Фото: unsplash.com by Eric Garcia, PDM

В результате спасательной операции, которая началась в 6:34 утра по московскому времени, удалось извлечь троих человек, один из которых находится в критическом состоянии. По данным Ространснадзора, на борту судна находились семь членов экипажа и один водитель автомобиля.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за смещения груза, что привело к наклону и утрате устойчивости судна.

Ранее сообщалось о перевороте грузового судна "Григорий Ловцов" у побережья Сахалина, в результате чего была развернута поисково-спасательная операция. Судно в настоящее время буксируется к берегу, как сообщает Vse42. ru.

Спасенные члены экипажа были доставлены в медицинское учреждение, при этом состояние одного из них оценивается как средней тяжести.

Уточнения

Сахали́н — остров у восточного побережья Азии. Вместе с Курильскими островами целиком входит в состав Сахалинской области.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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