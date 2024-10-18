Автобус попал в яму с кипятком в Санкт-Петербурге

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Автобус с пассажирами провалился в промоину, образовавшуюся на проезжей части Кронштадтской улицы в Санкт-Петербурге из-за прорыва теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

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По данным местных СМИ, задние колеса автобуса попали в яму в асфальте, возникшую из-за прорыва трубы с горячей водой.

"Около 10:30 мск у дома 13, корпус 2, по Кронштадтской улице в промоину на проезжей части от дефекта на трубопроводе центрального отопления и горячего водоснабжения задней осью попал рейсовый автобус (маршрут №66). В салоне находились три пассажира, они не пострадали и покинули автобус самостоятельно до прибытия спасателей", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС Санкт-Петербурга.

На месте инцидента работают сотрудники МЧС и аварийная бригада теплосетей, занимаясь локализацией утечки горячей воды.

Уточнения

Теплова́я сеть (теплосеть) — совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. Ключевые примеры: теплоснабжение и горячее водоснабжение.



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