Банк в мессенджере: жительница Тюменской области перевела мошенникам более миллиона рублей

Жительница города Ишима в Тюменской области стала жертвой мошенников и лишилась более миллиона рублей. Об этом со ссылкой на управление МВД по региону пишет издание tmn. aif.ru.

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Жертвой мошенничества стала женщина 1979 года рождения. Согласно её показаниям, в мессенджере к ней обратился человек, представившийся её начальником. Он сообщил, что на неё якобы есть срочные кредитные обязательства, которые нужно немедленно погасить. Доверившись сообщению, женщина взяла кредиты в нескольких банках и перевела деньги на указанный счёт. В ответ мошенники отправили ей подложные документы, якобы подтверждающие закрытие кредитов.

Однако вскоре после этого она начала получать смс-уведомления из банков о просроченных платежах. Тогда женщина поняла, что стала жертвой аферы, и решила обратиться в полицию.

Уточнения

Иши́м — город в России, административный центр Ишимского района Тюменской области. Расположен на левом берегу реки Ишим (приток Иртыша). Образует муниципальное образование город Ишим со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.

